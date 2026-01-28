Мастер депиляции раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны

Мастер депиляции Джессика Нормантон из Западного Йоркшира, Англия, раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 184 тысячи подписчиков.

Специалистка призвала категорически избегать бритья сухой кожи и удалять волосы на лобке в конце принятия душа, когда кожа стала мягкой. При этом необходимо медленно вести бритвой по направлению роста волос, предварительно воспользовавшись скрабом для устранения отмерших клеток.

«Если скапливаются ороговевшие частицы, это неизбежно приведет к неприятным последствиям: волосы начнут цепляться за них, что спровоцирует появление неровностей и воспалений», — отметила она.

В конце процедуры следует ополоснуть интимную область прохладной водой, нанести лосьон без отдушек и надеть просторную одежду. В то же время эксперт порекомендовала почаще менять бритву и не хранить ее в ванной, чтобы она не заржавела.

В свою очередь, в январе 2025 года пользовательницы сети отказались от бритья зоны бикини и запустили тренд.