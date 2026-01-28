МИД Украины выразил протест Венгрии после заявлений Орбана

В МИД Украины вызвали посла Венгрии и выразили протест после заявлений Орбана

В министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Киеве Антала Хейзера. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

Уточняется, что представителю Будапешта был выражен протест. Причиной стали заявления венгерского руководства о вмешательстве Киева в ход парламентских выборов в Венгрии. Так, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывал мнение, что власти Украины угрожают лично ему и другим членам правительства.

«Венгерскому дипломату сообщили, что Украина "выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений"», — передает издание.