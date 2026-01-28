Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 28 января 2026Бывший СССР

МИД Украины выразил протест Венгрии после заявлений Орбана

В МИД Украины вызвали посла Венгрии и выразили протест после заявлений Орбана
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Киеве Антала Хейзера. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

Уточняется, что представителю Будапешта был выражен протест. Причиной стали заявления венгерского руководства о вмешательстве Киева в ход парламентских выборов в Венгрии. Так, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывал мнение, что власти Украины угрожают лично ему и другим членам правительства.

«Венгерскому дипломату сообщили, что Украина "выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений"», — передает издание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok