10:34, 28 января 2026

Министр раскрыл миллиардные схемы в российском регионе

Министр транспорта Кубани Переверзев вышел из СИЗО после сделки со следствием
Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев полностью признал вину и раскрыл следствию криминальные схемы, действовавшие в регионе на протяжении 10 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он заключил досудебное соглашение и дал подробные показания о противоправных действиях должностных лиц Кубани. В частности, министр раскрыл схемы хищения миллиардов рублей из бюджета в сфере дорожного строительства. После сделки со следствием было принято решение о смягчении Переверзеву меры пресечения. Он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Его арестовали 20 января по обвинению в мошенничестве. Также силовики задержали двух его заместителей.

Правоохранительные проверки в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края прошли в связи с делом экс-депутата Государственной Думы Анатолия Вороновского. Ущерб от хищения из бюджета при исполнении госконтрактов достиг двух миллиардов рублей.

27 января стало известно о задержании бывшего замгубернатора Кубани Анны Миньковой. Основанием для расследования уголовного дела о мошенничестве стали махинации с арендой двухэтажного здания, принадлежащего ее свекрови.

