На Западе узнали о втором потерявшем управление танкере в Средиземном море

Bloomberg: В Средиземном море потерял управление второй танкер

У берегов Марокко в Средиземном море потерял управление нефтяной танкер Chariot Tide. Второй за неделю, утверждает Bloomberg.

Как утверждается в статье, судно связано с Россией. Уточняется, что впервые оно показало признаки затруднений при приближении к берегам Марокко 21 января. Скорость судна резко упала менее чем до двух узлов. Спустя время навигационный статус судна был изменен на «Не управляется».

Согласно данным аналитиков, судно перевозит груз объемом около 300 тысяч баррелей дизельного топлива, погрузка которого якобы была произведена в российском Приморске. В ходе предыдущих рейсов оно также доставляло российское дизельное топливо в порты Северной Африки, утверждается в статье.

Уже два танкера, перевозящие российскую нефть, столкнулись с навигационными трудностями. И это вызывает тревогу, сказано в публикации. Ситуация чревата экологической угрозой, считают эксперты.

22 января глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам политика, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».

Позже появилась информация, что все члены следовавшего из России нефтяного танкера Grinch, который был задержан французскими Военно-морскими силами в Средиземном море, являются гражданами Индии.

В российской дипмиссии заявили, что власти Франции не уведомляли посольство РФ о задержании французскими Военно-морскими силами в Средиземном море шедшего из России нефтяного танкера.