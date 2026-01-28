Реклама

16:39, 28 января 2026Мир

Переговоры Путина и президента Сирии начались

Путин и президент Сирии Аш-Шараа встретились в Кремле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин начал в Кремле встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, мы очень рады видеть вас снова в Москве», — сказал Путин.

Российский президент отдельно отметил вклад Ахмеда Аш-Шараа в развитие двусторонних связей между странами. При этом, по его мнению, в отношениях России и Сирии не было черных страниц с момента признания независимости Дамаска в годы Второй мировой войны.

Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся 15 октября 2025 года. Он провел в Кремле переговоры с Путиным. В ходе переговоров Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Москвой, с которой Дамаск, по словам политика, объединяет историческая связь.

