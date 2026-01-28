Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:04, 28 января 2026Из жизни

Найдено местоположение библейского рая во Вселенной

Физик Майкл Гильен предположил, что рай находится за космологическим горизонтом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Marcel Drechsler / Shutterstock / Fotodom

Физик Майкл Гильен утверждает, что нашел истинное местоположение библейского рая. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По мнению Гильена, рай находится за пределами космологического горизонта. Он считает, что за границей наблюдаемой Вселенной время останавливается, и нет прошлого, настоящего и будущего. Это, как полагает Гильен, соответствует библейскому описанию рая.

Большинство астрономов придерживается иной точки зрения. По их мнению, за границей наблюдаемой Вселенной продолжается обычное пространство, которое мы не можем увидеть из-за конечной скорости света.

Материалы по теме:
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспомнила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» ударили по поезду с украинскими военными. Киев пытался замаскировать переброску бойцов под видом пассажиров

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

    Из-за конфликтов со школьниками российским учителям захотели поручить новую обязанность

    Боец СВО выжил благодаря армейскому жетону

    Бывший сотрудник СБУ рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Африку

    Раскрыты первые итоги эксперимента с оценками за поведение в российских школах

    Врач предупредил об опасности введения бытовых предметов в прямую кишку

    Семья ушедшего на СВО российского детдомовца устроила конфликт из-за гробовых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok