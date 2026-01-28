Назван главный результат трехсторонних переговоров по Украине

Депутат Журова: Результат трехсторонних переговоров — ускорение урегулирования

Главным результатом трехсторонних переговоров по Украине стало то, что Киев признал США как медиатора урегулирования, что может заметно ускорить процесс, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она не исключила, что речь может идти и о каких-то непубличных документах и соглашениях.

«В первую очередь здесь важно то, что дело в принципе сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, Украина публично признала роль США как медиатора в урегулировании этого конфликта. Потому что раньше, как мы помним, инициативу пытались перехватить европейцы», — заметила Журова.

Позитивным итогом она сочла еще и то, что темпы урегулирования несколько ускорились — новый этап переговоров назначен уже на ближайшее время.

«Думаю, что уже и документы какие-то есть, просто их не предают огласке. Возможно, и рамки соглашения существуют. Просто все это пока непублично», — заключила депутат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине. Их прогресс, по его словам, зависит от конструктивного подхода собеседников.