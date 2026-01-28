Реклама

11:49, 28 января 2026

Названа главная цель генсека НАТО

Politico: Главная цель Рютте — не допустить выхода США из НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главная цель генерального секретаря НАТО Марка Рютте — не допустить выхода США из Североатлантического альянса. Об этом пишет Politico.

«Хотя Рютте настаивает на том, что он представляет всех союзников по НАТО, ясно, что его первоочередная задача — не допустить дистанцирования Соединенных Штатов при Трампе от Европы», — утверждается в публикации.

По данным издания, генсек НАТО также стремится «не дать Дональду Трампу развалить альянс». При этом в материале отмечается, что подход Рютте вызвал разногласия в блоке. По словам неназванного дипломата из НАТО, политика главы альянса приводит к «отчуждению союзников», так как рассматривает США как главного члена блока, а не равноправного.

Ранее ряд европейских политиков выступили против Рютте. По их словам, генсек НАТО является «фанатиком Трампа» и пытается ему понравиться за счет грубых высказываний о европейских членах альянса.

