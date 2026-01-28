Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 28 января 2026Мир

Названы последствия конфронтации Трампа с ЕС

Политолог Блохин: ЕС, Китай и Индия могут объединиться против США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС), Китай и Индия могут объединиться против США, если Вашингтон продолжит конфронтацию с их лидерами. Такое развитие событий предрек политолог-американист Константин Блохин в разговоре с NEWS.ru.

«Ясно, что мировая политика будет развиваться именно в этом направлении: коалиции, контркоалиции, союзы, альянсы и контральянсы. Если США будут усугублять отношения с Китаем, Индией и Европой, то это приведет к объединению против них», — подчеркнул Блохин.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается тенденция к объединению в союзы и блоки «против кого-то», что является драйвером притяжения между странами. Блохин добавил, что одной из причин желания государств наладить отношения друг с другом является также «раздраженность» американского лидера Дональда Трампа.

Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что угрозы Трампа в адрес Евросоюза на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России рекордно взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

    Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

    Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

    Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына мужчина раскрыл причины конфликта

    Ребенок вывалился из движущейся машины посреди оживленного перекрестка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok