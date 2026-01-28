Названо самое чистое шоссе Москвы

ОИЯИ: Самым экологически чистым шоссе в Москве оказалось Дмитровское

Самым экологически чистым шоссе в Москве оказалось Дмитровское. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

На севере Москвы самым грязным по уровню транспортных выбросов является Ленинградское шоссе, Ярославское занимает промежуточное положение.

Специалисты оценивали накопление потенциально токсичных элементов в придорожных зонах трех шоссе на севере Москвы с помощью метода «мох в мешках». Они размещали вдоль трасс мешочки с мхом сфагнумом, который эффективно накапливает загрязняющие вещества из воздуха.

Была установлена прямая связь между уровнем загрязнения и интенсивностью трафика. На Ленинградском шоссе движение наиболее плотное: там были зафиксированы самые высокие концентрации тяжелых металлов, в том числе ванадия, хрома, железа и алюминия. Также сильным оказалось обогащение кобальтом и цинком — это элементы, которые связаны с износом дорожного покрытия, шин и тормозных систем.

На Ярославском шоссе схожие элементы были представлены в более низких концентрациях. На Дмитровском шоссе, где транспортная нагрузка меньше, большинство элементов — медь, никель, марганец и стронций — находились на уровне фоновых значений. Исключением стала ртуть: на Дмитровском шоссе ее содержание оказалось на 15 процентов выше фона и превысило показатели двух других трасс. Ученые связали это с частыми пробками и низкой скоростью движения. В такой ситуации вырастает загрязнение выбросов от работающих двигателей.

Специалисты также выяснили, что концентрации ряда металлов резко снижаются по мере удаления от дороги, при этом ртуть, свинец и цинк способны распространяться на большие расстояния.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что прошедшие в Москве рекордные снегопады улучшили качество воздуха в городе.