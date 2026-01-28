Ответ Путина о главном качестве президента поразил Кириенко

Кириенко вспомнил, как Путин поразил его ответом о главном качестве президента

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал, какие слова главы РФ Владимира Путина о президентстве по-настоящему поразили его и запомнились на всю жизнь. Его слова передает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, Кириенко вспомнил встречу президента со школьниками и студентами в начале 2000-х годов. Тогда он работал полномочным представителем главы государства в Приволжском федеральном округе и присутствовал во время разговора.

По его словам, один из школьников задал Путину вопрос о том, каким качеством нужно обладать, чтобы быть успешным президентом России. Кириенко признался, что ожидал стандартного ответа о знаниях, образовании и ответственности за огромную страну.

Однако Путин ответил иначе. Он заявил, что главным качеством для президента России является способность чувствовать боль другого человека как свою собственную. «Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь», — отметил Кириенко.

Ранее Путин назвал главное качество, объединяющее россиян.