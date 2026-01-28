Овечкин установил рекорд НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 919-ю шайбу и обновил свой рекорд по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен», обновив свой исторический рекорд по голам. Результаты доступны на сайте лиги.

Несмотря на поражение «Кэпиталс» со счетом 1:5, россиянин достиг отметки в 919 голов в регулярных чемпионатах лиги, где он остается рекордсменом. В 54 играх сезона Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи.

Голов с учетом плей-офф в НХЛ Овечкин забил 996. Чтобы догнать канадца Уэйна Гретцки по этому показателю, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за Вашингтон с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.