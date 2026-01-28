Пашинян рассказал об отказе поставлять оружие Армении из-за ОДКБ

Пашинян: Армении отказывались продавать оружие из-за ОДКБ

Международные партнеры Армении отказывались продавать Еревану оружие, так как опасались, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в заявлении по случаю Дня армии страны, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Они не были уверены, что секретные параметры этого оружия не станут доступны ОДКБ, членство Армении в которой также было препятствием для заключения подобных сделок», — написал он. Другой причиной стали опасения, что оружие может оказаться размещено за пределами международно признанной территорией Армении.

Пашинян также раскритиковал ОДКБ, заявив, что союзники Еревана по блоку отказались выполнять обязательства по защите Армении и поставлять вооружение на сотни миллионов долларов, которое уже было оплачено.

Ранее из доклада Службы внешней разведки Армении стало известно, что в 2026 году страна не планирует размораживать свое членство в ОДКБ. Разведка также оценила развитие отношений республики и организацией в 2025 году и заявила о сохранении имеющейся динамики.