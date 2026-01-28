Реклама

Пескову задали вопрос о потерях на СВО

Песков: Только Минобороны может дать информацию о потерях на СВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Только Министерство обороны России имеет право давать информацию о потерях в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они, и только они», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, знакомы ли в Кремле с докладом Центра стратегических и международных исследований США о потерях России.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский анонсировал новое наступление Вооруженных сил республики. По его словам, Украина неспособна одержать победу, воюя только в обороне.

