Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

«Ведомости»: МВД хочет поднять зарплату на 30 % работающим с БПЛА сотрудникам

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило установить надбавку в размере 30 процентов к заработной плате полицейским и сотрудникам Росгвардии, работа которых связана с эксплуатацией беспилотных воздушных судов (БПЛА). Об этом со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов, пишут «Ведомости».

Если инициативу утвердят, надбавка будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Ввести ее МВД хочет через добавление работы с БПЛА в перечень особых условий службы, предполагающий повышение выплат в зависимости от размера зарплаты и в настоящее время состоящий из 23 позиций.

Как отмечается в пояснительной записке, рост зарплат необходим для удержания компетентных кадров в сфере беспилотных воздушных судов и привлечения новых.

Между тем председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин полагает, что идея МВД не решит проблему огромного недокомплекта правоохранительных органов. Он напомнил, что средняя зарплата сотрудника силовых структур в России составляет 60 тысяч рублей, таким образом, работа с БПЛА добавит им всего 20 тысяч.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов также считает, что увеличивать зарплату следует всем сотрудникам МВД и Росгвардии, потому что в текущем виде набрать достаточное число специалистов с востребованными компетенциями не получится.

Ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов предположил, что рост реальных (за вычетом инфляции) зарплат россиян закончился. По его мнению, экономика не сможет увеличить доходы более чем на 1-2 процента в год, так как текущая модель развития себя исчерпала.