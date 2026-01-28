Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:47, 28 января 2026Экономика

Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

«Ведомости»: МВД хочет поднять зарплату на 30 % работающим с БПЛА сотрудникам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило установить надбавку в размере 30 процентов к заработной плате полицейским и сотрудникам Росгвардии, работа которых связана с эксплуатацией беспилотных воздушных судов (БПЛА). Об этом со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов, пишут «Ведомости».

Если инициативу утвердят, надбавка будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Ввести ее МВД хочет через добавление работы с БПЛА в перечень особых условий службы, предполагающий повышение выплат в зависимости от размера зарплаты и в настоящее время состоящий из 23 позиций.

Как отмечается в пояснительной записке, рост зарплат необходим для удержания компетентных кадров в сфере беспилотных воздушных судов и привлечения новых.

Между тем председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин полагает, что идея МВД не решит проблему огромного недокомплекта правоохранительных органов. Он напомнил, что средняя зарплата сотрудника силовых структур в России составляет 60 тысяч рублей, таким образом, работа с БПЛА добавит им всего 20 тысяч.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов также считает, что увеличивать зарплату следует всем сотрудникам МВД и Росгвардии, потому что в текущем виде набрать достаточное число специалистов с востребованными компетенциями не получится.

Ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов предположил, что рост реальных (за вычетом инфляции) зарплат россиян закончился. По его мнению, экономика не сможет увеличить доходы более чем на 1-2 процента в год, так как текущая модель развития себя исчерпала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России рекордно взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

    Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

    Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

    Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына мужчина раскрыл причины конфликта

    Ребенок вывалился из движущейся машины посреди оживленного перекрестка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok