Наука и техника
04:30, 28 января 2026Наука и техника

Популярные продукты оказались связаны с усилением чувства сытости

Nutrition: Употребление муки и масла чиа снижает воспаление и регулирует аппетит
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые выяснили, что продукты из семян чиа могут влиять на работу центров аппетита и воспалительные процессы в мозге. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrition, изучившие действие муки и масла чиа у крыс на рационе с высоким содержанием жиров и фруктозы — модели, имитирующей «западный» тип питания.

В эксперименте животные, получавшие муку или масло чиа, демонстрировали изменения в активности генов, связанных с чувством насыщения. Масло чиа усиливало работу нейронных сигнальных путей, подавляющих аппетит, тогда как мука чиа активировала антиоксидантные механизмы в мозге. Оба продукта одновременно снижали активность ключевых провоспалительных маркеров.

Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

Авторы отмечают, что особенно важную роль могут играть фенольные соединения чиа и омега-3 жирные кислоты. Моделирование показало, что некоторые из этих веществ способны взаимодействовать с рецепторами, участвующими в регуляции аппетита. Это может объяснять, почему на фоне добавления чиа снижались признаки воспаления и нарушений сигнальной передачи, вызванных нездоровым рационом.

Исследователи подчеркивают, что работа проведена на животных и не доказывает аналогичный эффект у людей. Тем не менее результаты указывают на потенциальную роль семян чиа как функционального продукта, способного поддерживать баланс между чувством сытости, воспалением и окислительным стрессом в условиях избыточного и несбалансированного питания.

Ранее ученые выяснили, что активное соединение женьшеня борется с андрогенетической алопецией.

