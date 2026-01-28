Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

Комик Орлов высмеял в США статьи газеты «Комсомольская правда в Америке»

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов купил в США газету на русском языке, удивился опубликованным в ней статьям и высмеял их. Ролик с путешествием юмориста доступен на YouTube.

Орлов во время прогулки по району Брайтон-Бич в Нью-Йорке купил номер газеты «Комсомольская правда в Америке». Он принес ее на концерт, проходивший в США, и со сцены зачитал заголовки некоторых материалов.

Так, комик заявил, что в издании вышли статьи о свадьбе дочери балерины Анастасии Волочковой, а также о бракосочетании певца SHAMAN с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Кроме того, в газете Орлов нашел материал под заголовком «Документы ЦРУ: на Аляске обитают дружелюбные гуманоиды, а марсиане прячутся в пирамидах».

Юморист обратился к зрителям, среди которых было много россиян, с вопросом: «Вас это правда интересует?». «Вы *** уехали, чтоб вас интересовала свадьба дочери Волочковой? (...) Вот почему это здесь пишут, вы можете мне объяснить?» — спросил он у зрителей. Орлов также в шутку призвал русских эмигрантов вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что Орлов посетил неблагополучный район Лос-Анджелеса. Он поразился обилию в нем бездомных и наркозависимых.