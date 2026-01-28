Реклама

Премьер-министр Словакии отверг сообщение о своей оценке психологического состояния Трампа

Фицо назвал ложью сообщение о своей оценке психологического состояния Трампа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что публикация Politico о его обеспокоенности психологическим состоянием президента США Дональда Трампа является ложью. С таким опровержением он выступил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Должен решительно отвергнуть ложь портала Politico», — написал Фицо. Он подчеркнул, что не выступал на саммите в Брюсселе и ни с кем из европейских лидеров не обсуждал свою встречу с американским президентом.

Словацкий премьер обвинил издание в целенаправленной кампании, цель которой — испортить конструктивные международные отношения Словакии. Фицо назвал себя «любимцем» Politico, где, по его словам, независимость и защита национальных интересов считаются преступлением.

Ранее премьер-министр Словакии в разговоре с европейскими лидерами после встречи с Трампом выразил обеспокоенность психологическим состоянием американского лидера. По данным источников, Фицо высказал опасения в ходе неформальной встречи нескольких лидеров и высокопоставленных чиновников Евросоюза. При этом собеседники издания подчеркнули, что не знают, какие слова Трампа спровоцировали такую реакцию словацкого премьера.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отреагировала на заявления европейских дипломатов, назвав их фейком.

