Продюсер заявил о завершении карьеры Ваенги

Продюсер Дворцов: Елена Ваенга ушла со сцены и посвятила себя личной жизни

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что заслуженная артистка России Елена Ваенга завершила музыкальную карьеру без официальных объявлений. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Да, она не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — пояснил Дворцов.

По словам медиаменеджера, Ваенга решила уделять больше времени близким. Дворцов отметил, что артистам нужно постоянно поддерживать популярность, участвуя в телешоу и создавая новые масштабные проекты. Не все исполнители готовы непрерывно этим заниматься, считает продюсер.

В июле 2025 года Ваенга объявила об отмене всех ближайших выступлений из-за продолжительной болезни. До этого певица отменила концерт в Кремле и принесла извинения поклонникам.