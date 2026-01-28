Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:41, 28 января 2026Культура

Продюсер заявил о завершении карьеры Ваенги

Продюсер Дворцов: Елена Ваенга ушла со сцены и посвятила себя личной жизни
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что заслуженная артистка России Елена Ваенга завершила музыкальную карьеру без официальных объявлений. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Да, она не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», — пояснил Дворцов.

По словам медиаменеджера, Ваенга решила уделять больше времени близким. Дворцов отметил, что артистам нужно постоянно поддерживать популярность, участвуя в телешоу и создавая новые масштабные проекты. Не все исполнители готовы непрерывно этим заниматься, считает продюсер.

В июле 2025 года Ваенга объявила об отмене всех ближайших выступлений из-за продолжительной болезни. До этого певица отменила концерт в Кремле и принесла извинения поклонникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Пашинян рассказал об отказе поставлять оружие Армении из-за ОДКБ

    Зеленский поручил делегации решить один вопрос «как можно скорее»

    В Европе раскритиковали Каллас из-за ее возмутительного поведения

    Оценены шансы «Кайрата» обыграть «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

    Названы аргументы в пользу легализации онлайн-казино в России

    Экономист оценил угрозу обвала доллара

    Бизнесменам предсказали крах из-за веры в магию и гадания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok