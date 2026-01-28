У программиста остановилось сердце из-за переработок

В Китае программист умер из-за постоянных переработок

В Китае у 32-летнего программиста остановилось сердце во время работы из дома. Об этом сообщает Mothership.

Гао Гуанхуэй, недавно получивший повышение до менеджера отдела, работал удаленно. В один из рабочих дней ему стало плохо. Приехавшие медики экстренно госпитализировали его, но, несмотря на это, в больнице его сердце остановилось. Предположительно, у него был инфаркт.

При этом уже после госпитализации, о которой работодателю было известно, коллеги добавили умирающего Гуанхуэя в новый рабочий чат с просьбой решить неотложные задачи. Через восемь часов после кончины ему снова написали о срочной задаче.

Вдова мужчины также рассказала, что личные вещи мужа были отправлены ей в коробке, а часть из них была утилизирована. Семья Гуанхуэя считает, что мужчины не стало из-за постоянных переработок и стресса. Они подали иск против компании в суд.

Ранее в Китае репетитора не стало из-за переработок после того, как стал заниматься с 400 учениками. В преддверии отпуска и скорой свадьбы Ли попытался закрыть все рабочие задачи за несколько дней сверхурочной работы и не выдержал нагрузки.