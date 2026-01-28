Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 28 января 2026Силовые структуры

Раскрыта личность удушившего заложницу в российском городе

Военные следователи задержали Мичурина, убившего заложницу в Иркутске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Военные следователи задержали жителя Иркутской области Романа Мичурина, подозреваемого в расправе над заложницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В Иркутский гарнизонный военный суд направлено ходатайство и материалы следствия для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, в ночь на 28 января Мичурин в квартире применил физическое насилие к знакомой. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Жертвой Мичурина стала подопечная благотворительного фонда «Оберег» по защите жертв домашнего насилия. Разъяренный мужчина схватил ее на остановке возле здания фонда и, угрожая ножом, насильно увел ее к себе домой, где несколько часов удерживал. На переговоры с ним приехали полицейские. Глубокой ночью мужчина сдался. Он признался, что удушил заложницу. У нее остались двое детей, их передали бабушке.

Женщина была подругой жены Мичурина, которая сбежала от него вместе с семилетним сыном. Он терроризировал их на протяжении нескольких лет. Супруга с ребенком нашли приют у фонда, рассказал руководитель «Оберега» Александр Соболев. Ее бывший муж узнал, где они прячутся, и явился к зданию фонда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

    Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Раскрыта масштабная коррупционная схема сотрудников РЖД

    Китай разрешил трем компаниям покупать ИИ-чипы у американской Nvidia

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok