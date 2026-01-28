Раскрыта личность удушившего заложницу в российском городе

Военные следователи задержали Мичурина, убившего заложницу в Иркутске

Военные следователи задержали жителя Иркутской области Романа Мичурина, подозреваемого в расправе над заложницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В Иркутский гарнизонный военный суд направлено ходатайство и материалы следствия для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, в ночь на 28 января Мичурин в квартире применил физическое насилие к знакомой. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Жертвой Мичурина стала подопечная благотворительного фонда «Оберег» по защите жертв домашнего насилия. Разъяренный мужчина схватил ее на остановке возле здания фонда и, угрожая ножом, насильно увел ее к себе домой, где несколько часов удерживал. На переговоры с ним приехали полицейские. Глубокой ночью мужчина сдался. Он признался, что удушил заложницу. У нее остались двое детей, их передали бабушке.

Женщина была подругой жены Мичурина, которая сбежала от него вместе с семилетним сыном. Он терроризировал их на протяжении нескольких лет. Супруга с ребенком нашли приют у фонда, рассказал руководитель «Оберега» Александр Соболев. Ее бывший муж узнал, где они прячутся, и явился к зданию фонда.

