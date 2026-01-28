Реклама

Раскрыта судьба российских моряков с захваченного США танкера Marinera

Захарова: Двух российских моряков из экипажа танкера Marinera отпустили
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Us European Command Via X / Reuters

Двух российских моряков из экипажа захваченного США танкера Marinera отпустили. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала она.

Ранее Захарова заявляла, что в ответ на обращение российской стороны президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике.

