Раскрыты первые итоги эксперимента с оценками за поведение в российских школах

В школах семи регионов РФ эксперимент с оценками за поведение улучшил дисциплину

В школах семи регионов России пилотный проект с оценками за поведение, проводившийся в течение полугода, улучшил дисциплину учеников. Первые итоги эксперимента раскрыли в образовательных организациях, пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, всего оценивалось пять направлений: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с учащимися и — отдельно — со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение. Эти направления делились на 11 критериев.

Директор Кикеринской школы в Ленобласти, которая приняла участие в эксперименте, Александр Зайцев отметил, что главная проблема заключается в чрезмерной увлеченности гаджетами, но такой критерий оценки поведения пока не предусмотрен.

По его словам, во второй четверти отметки за поведение улучшились по сравнению с первой. «Все-таки для ребенка важны поощрение, стимул. По каждой позиции есть возможность что-то исправить, подрасти. Главное, чтобы это не превратилось в формальность, когда оценки ставят, но они никому не интересны», — подчеркнул он.

Заметное улучшение дисциплины отметили директора и других школ. Так, ряде учебных заведений неудовлетворительных оценок не получил ни один ученик. Как подчеркивает издание, родители и педагоги, в целом, поддержали нововведение, отметив его мотивационный эффект и возможность ранней педагогической помощи.

При этом эксперимент показал, что предстоит проработать такие вопросы, как оценивание поведения часто болеющих учеников, школьников на дистанционном и домашнем обучении, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, у кого есть заболевания, связанные с невозможностью регулировать свое поведение. Также возникли вопросы целесообразности оценок для первоклассников, поскольку привыкание к школе у некоторых происходит не слишком быстро.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценки за поведение в российских школах появятся в следующем учебном году.