Россия
11:16, 28 января 2026

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Крым

Развожаев: Обломки дронов упали в Севастополе, есть пострадавший
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. О последствиях очередного акта агрессии украинских войск он написал и в Telegram.

Утром 28 января глава города федерального значения сообщил о работе в Севастополе систем противовоздушной обороны.

Обломки дронов упали в городской черте — в частности, на крыши частных домов и возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина, пояснил Развожаев. Известно об одном пострадавшем — им оказался рабочий, получивший осколочное ранение ноги.

Также утром 28 января стало известно об атаке ВСУ на Воронежскую область. Там при падении подавленных, вероятно, средствами радиоэлектронной борьбы беспилотников загорелись нефтепродукты.

