Экономика
09:02, 28 января 2026Экономика

Россиянам рассказали о посадках в феврале

«DOM Лента»: В феврале можно сажать баклажаны и томаты
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Москвичи могут начать сажать в феврале баклажаны, томаты и другие холодостойкие культуры, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «DOM Лента».

В городах средней полосы России с умеренным климатом (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Тула, Казань, Саратов) подойдут холодостойкие культуры с длинным вегетационным периодом с последующей высадкой в теплице. Помимо томатов и баклажанов, это перец брокколи, кольраби, лук-порей, корневой сельдерей, позднеспелая морковь и свекла.

В Екатеринбурге для высадки подойдут корневой сельдерей, ремонтантная земляника и острый перец. Для южных городов — Краснодара и Волгограда — подойдут сладкий перец и баклажаны. После прихода тепла эти растения можно доращивать в открытом грунте. Ранние томаты затем необходимо будет перенести в теплицу.

Ранее дачникам посоветовали использовать не только лопату, но и электрический или бензиновый снегоуборщик и воздуходувку для уборки снега.

