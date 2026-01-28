Реклама

Россиянам рассказали о способе попасть в Гренландию

«Комсомольская правда»: Для посещения Гренландии россиянам нужна особая виза
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Россиянам рассказали о способе попасть в Гренландию в 2026 году — для посещения самого большого в мире острова им сначала необходимо получить особую визу. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Так, разрешение на въезд соотечественникам надо получать через посольство Дании, поскольку Гренландия принадлежит королевству. Однако его диппредставительство в РФ в настоящее время не принимает заявления от россиян на краткосрочные визы.

Несмотря на принадлежность Дании, остров не входит в Шенгенскую зону, говорится в материале. Но получение шенгена для его посещения все же необходимо, так как до Гренландии можно добраться только через датскую столицу Копенгаген или через Рейкьявик, Исландия.

Дорога займет полтора дня с пересадкой в Стамбуле или другом авиахабе, говорится в материале. Понадобится как минимум две стыковки, а билеты обойдутся примерно в 140 тысяч рублей. Также добраться туда можно в рамках круиза — паромы отходят из Амстердама (Нидерланды), Лондона (Великобритания), Бостона (США) и Рейкьявика.

Ранее россиянин описал цены в Гренландии фразой «огурец по цене стейка». Так, он стоит в пересчете на российские деньги более 500 рублей.

