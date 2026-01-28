Россияне подсели на азиатские снеки

«О'Кей»: Спрос россиян на азиатские снеки вырос в 11 раз в конце 2025 года

В октябре-декабре прошлого года спрос россиян на азиатские снеки увеличился более чем в 11 раз в сравнении с показателем за третий квартал. О резком росте интереса граждан к этому лакомству сообщает ТАСС со ссылкой на данные ретейлера «О'Кей».

Подобные продукты за отчетный период продемонстрировали наибольший прирост продаж среди всех категорий азиатской кухни. Эксперты также зафиксировали стремительный рост спроса россиян на сладости и десерты (более чем в восемь раз). Кроме того, положительную динамику показали острые закуски с пряностями, желейные сладости с фруктовыми вкусами, соус шрирача (острый тайский соус на основе перца чили — прим. "Ленты.ру"), матча (японский порошковый зеленый чай — прим. "Ленты.ру") и кокосовое молоко.

В целом интерес россиян к азиатской кухню за это время увеличился на 89 процентов. Спрос продолжал активно расти на протяжении шести месяцев. Так, в третьем квартале интерес граждан к азиатской кухне подскочил на 36 процентов, резюмировали в продуктовой сети.

В последнее время российские импортеры стали также активно закупать еще один экзотический продукт. По итогам 2025 года совокупные поставки тапиоки из Китая и Тайланда оказались рекордными, увеличившись за 12 месяцев более чем на 10 процентов. Речь идет о продукте из крахмала, который получают из корней одноименного растения. Тапиока, в частности, используется при приготовлении популярного у россиян бабл-ти (чайного напитка с шариками — прим. "Ленты.ру").