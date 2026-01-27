Реклама

10:51, 27 января 2026Экономика

Россия рекордно нарастила закупки экзотического продукта

РИА Новости: Поставки тапиоки в Россию достигли исторического максимума
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Romix Image / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года закупки российскими импортерами тапиоки достигли исторического максимума, увеличившись за 12 месяцев более чем на 10 процентов. О рекордных поставках этого экзотического продукта на внутренний рынок сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные данные.

Тапиока представляет собой продукт из крахмала, который получают из корней одноименного растения. Ее добавляют в выпечку (хлеб, лепешки), пудинги, а также в лапшу удон, кашу, чай, кофе и популярный напиток бабл-ти. Кроме того, этот продукт используют в качестве загустителя для приготовления супов, соусов и подлив.

В прошлом году поставки тапиоки в Россию достигли 726,1 тысячи долларов в денежном выражении. За 12 месяцев показатель увеличился на 13 процентов, а за последние пять лет — в 6,8 раза. Экспортерами этой продукции выступили Китай и Таиланд, которые являются одними из главных мировых поставщиков этого продукта. Компенсировать резкое снижение (на 20 процентов) поставок из КНР удалось за счет двукратного наращивания импорта из Таиланда.

Россия активно закупает в Китае и другие виды экзотической продукции. Так, по итогам 2024 года эксперты зафиксировали двукратное увеличение импорта маниока (клубнеплодное тропическое растение), ямса (клубни лиан) и таро (клубни многолетнего травянистого растения). В целом, отмечал бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, экзотические фрукты и овощи завозятся в Россию в основном из государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

