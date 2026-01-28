Россиянин сделал ставку во время футбольного матча и выиграл более двух миллионов рублей

Игрок сделал live-ставку на матч Ла Лиги и выиграл более двух миллионов рублей

Клиент букмекерской конторы выиграл более двух миллионов рублей, сделав live-ставку в матче 21-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Хетафе». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок рискнул на 82-й минуте при счете 0:1, поставив 818 938 рублей на тотал больше 1,5 голов с коэффициентом 2,48. Спасительный гол защитника «Жироны» Витора Рейса на 94-й минуте принес россиянину выигрыш в 2 030 966 рублей.

​

«Жирона» и «Хетафе» сыграли вничью — 1:1. После 21 матча «Жирона» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 очками, «Хетафе» занимает 17-е место, набрав 22 очка.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Россиянин вложил 20 миллионов рублей и вышел в плюс на 11,6 миллиона.