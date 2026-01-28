Российский бренд провел показ на Неделе моды в Париже

Российский бренд YANINA Couture провел показ на Неделе высокой моды в Париже

Модный дом YANINA Couture провел показ на Неделе высокой моды в Париже. Подробностями с «Лентой.ру» поделились представители российского бренда.

Показ кутюрной коллекции прошел на месте первого ателье и бутика Коко Шанель, чьей личностью при создании линейки вдохновлялась креативный директор дома Юлия Янина. Отмечается, что бренд по-прежнему остается единственным российским модным домом, ежегодно представляющим кутюрную коллекцию на Неделе высокой моды в Париже.

Среди гостей дефиле были Харт Евангелиста, Екатерина Мхина, Ян Гэ, Татьяна Дягилева, Анна Нетребко, Кристина Милиан, Валентина Ферраньи, Дебора Ханг-Вальдес, Хаифа Вэхбэ, Кэрол Мендез и другие знаменитости.

Ранее 59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной на Неделе моды в Париже.