Российский режиссер сравнил Чехова с кипятком

Выдающийся театральный режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ру».
Постановщик назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.
«Редкий режиссер не касался этого произведения. В этом "кипятке" очень легко свариться. Или же возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в кипящую, бурлящую воду под названием "Вишневый сад"», — отметил Юрий.
Известно, что репетиции новой постановки Грымова начнутся уже 29 января и будут приурочены к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20 марта.
