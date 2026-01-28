Реклама

17:58, 28 января 2026

Российский режиссер сравнил Чехова с кипятком

Театральный режиссер Юрий Грымов рассказал о будущей постановке «Вишневого сада»
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выдающийся театральный режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ру».

Постановщик назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.

«Редкий режиссер не касался этого произведения. В этом "кипятке" очень легко свариться. Или же возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в кипящую, бурлящую воду под названием "Вишневый сад"», — отметил Юрий.

Известно, что репетиции новой постановки Грымова начнутся уже 29 января и будут приурочены к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20 марта.

Ранее известный режиссер Юрий Грымов рассказал о главном стеснении эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Кинематографист напомнил, что лоб артистки всегда закрыт, так как она стесняется его.

