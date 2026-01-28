Российский режиссер сравнил Чехова с кипятком

Театральный режиссер Юрий Грымов рассказал о будущей постановке «Вишневого сада»

Выдающийся театральный режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ру».

Постановщик назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.

«Редкий режиссер не касался этого произведения. В этом "кипятке" очень легко свариться. Или же возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в кипящую, бурлящую воду под названием "Вишневый сад"», — отметил Юрий.

Известно, что репетиции новой постановки Грымова начнутся уже 29 января и будут приурочены к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20 марта.

