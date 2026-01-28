Рубио назвал главную проблему НАТО

Рубио: Проблема НАТО заключается в переосмыслении обязательств в альянсе

Проблема Североатлантического альянса заключается в необходимости переосмыслить НАТО с точки зрения обязательств, а также в эрозии европейского оборонного потенциала. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Да, считаем (НАТО полезным для США — прим. «Ленты.ру»). Я имею в виду, проблема в том, что НАТО необходимо переосмыслить с точки зрения обязательств внутри альянса (...). Отчасти проблема заключается в эрозии оборонного потенциала Европы, потому что они, благодаря НАТО, получили возможность тратить огромную часть своих средств на социальные программы, а не оборону», — пояснил он.

Рубио отметил, что американские союзники понимают важность присутствия США в военном блоке, «поскольку альянс не сможет существовать без Вашингтона».

Ранее Рубио сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности для Киева уже достигнуто. Он указал, что они включают в себя возможность отправки британских и французских войск на Украину.