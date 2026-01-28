Реклама

06:30, 28 января 2026

Смартфон Samsung начал разрывать штаны владельцев

На Samsung Galaxy S24 Ultra пожаловались из-за острых краев, рвущих одежду
Андрей Ставицкий
Фото: Joan Cros / NurPhoto / Getty Images

Острые углы смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra оказались способными повредить одежду пользователей. На это обратило внимание издание SamMobile.

Как заметили авторы профильного медиа, многие пользователи жалуются на то, что телефон может нанести ущерб одежде. Судя по соцсетям, пока девайс находится в кармане, он может прорезать ткань штанов, брюк и джинсов острыми краями корпуса. «Люди жалуются на все подряд — от крошечных дырочек в карманах, до больших отверстий в джинсах», — отметили журналисты.

Так, пользователь X под ником WorkaholicDavid рассказал, что Galaxy S24 Ultra прорезал дыру в кармане его джинсов, и опубликовал фотоподтверждение. Владелец устройства под ником NunoTT_ написал на Reddit, что телефон Samsung за три месяца повредил две пары брюк. Посетитель Reddit под ником madmaus81 пожаловалась на такую же проблему и сообщила, что собирается перейти на смартфон с более гладкими краями.

«Острые углы представляют угрозу не только для джинсов. Они также делают телефон менее удобным для удержания в руке», — заметили журналисты. Также они отметили, что более новый Galaxy S25 Ultra имеет округлые углы.

В конце января Samsung признала свою ответственность за взрыв смартфона в США. Фирма возместила ущерб пользователю, Galaxy S25+ которого загорелся и взорвался во время зарядки.

