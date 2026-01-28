Смену позиции Зеленского по уголовному делу против Лукашенко объяснили

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет продвигать идею возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украине. Смену позиции главы республики объяснил политолог Малек Дудаков в интервью aif.ru.
«Маловероятно, что Киев станет заводить уголовное дело в отношении президента Белоруссии, особенно на фоне того, что сейчас нормализуются американо-белорусские отношения. К тому же нельзя исключать вероятность того, что в будущем в Минске могут проходить переговоры по разрешению украинского кризиса», — отметил эксперт.
По его словам, многим украинским политикам претит мысль о том, что Белоруссия эффективно работает в международном направлении, у нее многое получается, в отличие от Украины.
Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсуждают уголовное дело против Лукашенко. По их словам, такой шаг окончательно перекроет возможности «закулисных» договоренностей с белорусским президентом.
При этом бывший украинский посол по особым поручениям в Белоруссии Игорь Кизим и анонимные представители офиса украинского лидера утверждают, что Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака, который не желал выстраивать отношения с Тихановской.