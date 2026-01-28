Реклама

13:08, 28 января 2026

Смену позиции Зеленского по уголовному делу против Лукашенко объяснили

Политолог Дудаков: Зеленский не будет продвигать уголовное дело против Лукашенко
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет продвигать идею возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украине. Смену позиции главы республики объяснил политолог Малек Дудаков в интервью aif.ru.

«Маловероятно, что Киев станет заводить уголовное дело в отношении президента Белоруссии, особенно на фоне того, что сейчас нормализуются американо-белорусские отношения. К тому же нельзя исключать вероятность того, что в будущем в Минске могут проходить переговоры по разрешению украинского кризиса», — отметил эксперт.

По его словам, многим украинским политикам претит мысль о том, что Белоруссия эффективно работает в международном направлении, у нее многое получается, в отличие от Украины.

Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсуждают уголовное дело против Лукашенко. По их словам, такой шаг окончательно перекроет возможности «закулисных» договоренностей с белорусским президентом.

При этом бывший украинский посол по особым поручениям в Белоруссии Игорь Кизим и анонимные представители офиса украинского лидера утверждают, что Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака, который не желал выстраивать отношения с Тихановской.

