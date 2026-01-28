США заместили российскую нефть для одной страны

Рубио: США на 100 процентов заместили российскую нефть для Венесуэлы

США на 100 процентов заместили российскую нефть для Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь страны Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

Венесуэле необходима легкая нефть для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку. Раньше разбавители получали из России.

«Теперь же они получают 100 процентов поставок из США», — пояснил Рубио в рамках слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Также Рубио признался, что в Вашингтоне готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп в интервью New York Post рассказал, что Соединенные Штаты выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров. Сырье поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне и «в другие места».

Как выразился глава государства, сейчас нефтяная индустрия Венесуэлы находится под контролем Соединенных Штатов, а американские компании готовы увеличить объемы инвестиций в стране. «Часть нефти достанется Венесуэле, а часть — нам. (...) Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», — пояснил он.

По данным Semafor, Трамп лично контролирует выделение средств, полученных от Венесуэлы, что является еще одним свидетельством его влияния на страну. По данным источника, все средства от первой продажи нефти будут переданы Венесуэле, поскольку ее нынешнее правительство «в полной мере сотрудничало» с США, однако неясно, будут ли какие-либо средства храниться в США.