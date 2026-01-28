Суд принял иск Бородина к Пугачевой

Пресненский суд принял иск главы ФПБК Бородина к Алле Пугачевой

Пресненский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Бородин подал соответствующий судебный иск к певице в ноябре 2025 года. Тогда заявление было оставлено без движения, поскольку не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов. До этого Одинцовский суд Московской области зарегистрировал третий иск общественника о защите чести и достоинства к Пугачевой, но позже вернул материал истцу.

В октябре Бородин также объявил о расследовании связи Пугачевой с иностранными спецслужбами. Общественный деятель сообщил, что написал ряд обращений на певицу, требуя возбудить в отношении нее уголовное дело об оправдании терроризма.