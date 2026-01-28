Таксист оскорбил и снял на видео российских туристок в Таиланде

В Таиланде таксист устроил скандал с двумя туристками из России из-за 49 рублей

Российские туристки стали участницами конфликта в Таиланде из-за отказа доплатить водителю такси 49 рублей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

25 января 24-летний таксист Аписит Пхакаватм Аноп взял заказ через приложение и подобрал двух путешественниц из России, отдыхавших в Паттайе. Используя переводчик, он договорился с девушками о двойной оплате за проезд до отеля, так как пассажирок было две. Россиянки согласились и сели на мотоцикл.

По приезде приложение выдало стоимость дороги в размере 31 бат (76 рублей), Аноп настоял на сумме в 62 бат (152 рубля), однако пассажирки дали ему только 40 бат (98 рублей), отметив неудобство в поездке. Мужчина стал требовать доплатить еще 20 бат (49 рублей) и устроил скандал. Он снял россиянок на видео, оскорбил их на тайском языке и выложил ролик на Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что своим поведением таиландец вспугнул девушек, которые захотели полностью оплатить услугу, но ушли во время видеосъемки. При этом мнение местных жителей в социальных сетях разделилось: одни раскритиковали водителя мототакси за грубость с клиентами. Другие отметили, что россияне часто отказываются платить оговоренную сумму. Сам мужчина настоял на том, что девушки нарушили уговор об оплате, и попросил соотечественников не критиковать его слишком сильно.

Ранее россиянка описала паспортный контроль в Таиланде фразой «чуть не остались на улице». Автор публикации пояснила, что она с мужем и друзьями прилетела в Бангкок из вьетнамского города.