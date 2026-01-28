Трое детей и двое взрослых сгорели заживо в российском регионе

МЧС сообщило о смерти троих детей и двух взрослых на пожаре в Якутии

Трое детей и двое взрослых сгорели заживо в Якутии. Об их смерти сообщает управление МЧС по региону в Telegram.

Как рассказали спасатели, возгорание произошло в селе Нюрбачан Нюрбинского района. Бригаде пожарных удалось оперативно прибыть на место пожара, но частный жилой дом был охвачен огнем по всей площади.

«Дознаватели МЧС России предварительной причиной пожара установили короткое замыкание электропроводки», — подытожили в МЧС.

Днем ранее, 27 января, сообщалось, что четыре человека стали жертвами пожара под Москвой.