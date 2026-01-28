Турист-педофил задумал продавать включающие изнасилование детей туры и попался

Британец задумал продавать туры, которые должны были включать изнасилование детей от 6 до 10 лет, и попался полиции. Об этом сообщает MyLondon.

Уточняется, что 68-летний Эдвард Гратвик из английского Гилфорда называл себя в сети «турист-педофил» и искал единомышленников для организации насилия над детьми. Он часто общался с другими людьми о подробностях предполагаемых преступлений, а также обсуждал с ними стоимость таких услуг.

На электронных носителях в доме Гратвика было найдено 1,3 тысячи изображений с детской порнографией, которые он распространял.

Британца арестовали в марте 2025 года при попытке сесть в самолет до Румынии. По данным полиции, на него поступила жалоба. В суде защита пыталась оправдать Гратвика, заявив, что все его сообщения были лишь фантазиями, которые он не собирался осуществлять. Однако суд посчитал вину мужчины доказанной и приговорил его к пожизненному заключению с обязательным сроком в 20 лет.

Ранее в Великобритании осудили двух мужчин, которые изнасиловали десятки детей во время поездок по миру. Они оказались членами общеевропейской преступной сети.