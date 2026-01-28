Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:02, 28 января 2026Путешествия

Турист-педофил задумал продавать включающие изнасилование детей туры и попался

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: kenny1 / Shutterstock / Fotodom  

Британец задумал продавать туры, которые должны были включать изнасилование детей от 6 до 10 лет, и попался полиции. Об этом сообщает MyLondon.

Уточняется, что 68-летний Эдвард Гратвик из английского Гилфорда называл себя в сети «турист-педофил» и искал единомышленников для организации насилия над детьми. Он часто общался с другими людьми о подробностях предполагаемых преступлений, а также обсуждал с ними стоимость таких услуг.

На электронных носителях в доме Гратвика было найдено 1,3 тысячи изображений с детской порнографией, которые он распространял.

Британца арестовали в марте 2025 года при попытке сесть в самолет до Румынии. По данным полиции, на него поступила жалоба. В суде защита пыталась оправдать Гратвика, заявив, что все его сообщения были лишь фантазиями, которые он не собирался осуществлять. Однако суд посчитал вину мужчины доказанной и приговорил его к пожизненному заключению с обязательным сроком в 20 лет.

Ранее в Великобритании осудили двух мужчин, которые изнасиловали десятки детей во время поездок по миру. Они оказались членами общеевропейской преступной сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Каллас сделала признание об отношениях Европы и США

    Врач призвал каждого человека ежегодно сдавать восемь анализов

    Блогер Гусейн Гасанов обратился с просьбой к СК

    Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией

    Суд принял иск Бородина к Пугачевой

    Военный блогер показал украинскую водную цель со словами «будем топить»

    В Госдуме высказались о приглашенных на Олимпиаду российских спортсменах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok