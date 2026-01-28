Украинцев призвали учить детей и внуков жизни в блэкауте

Советница секретаря СНБО Бабий: Украинцы должны привыкнуть к блэкауту

Украинцы должны привыкнуть жить с постоянной угрозой блэкаута. Такое заявление сделала советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова Ольга Бабий.

«Украинцы должны научиться и научить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может пропасть свет, тепло и вода. Это наша новая жизнь», — призвала она.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.

24 января вице-премьер Украины Алексей Кулеба рассказал, что более 1,2 миллиона человек в Киеве и Чернигове остались без света.