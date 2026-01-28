Реклама

Продажи российской сельхозтехники рухнули

«Ведомости»: Продажи российской сельхозтехники внутри страны рухнули на 21 %
Платон Щукин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам 2025 года продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке рухнули на 21 процент, до 155,1 миллиарда рублей, а экспорт упал на 13 процентов, до 15,6 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» (объединяет производителей, отвечающих за 80 процентов выпуска) пишут «Ведомости».

Ситуация ухудшилась почти по всей выпускаемой номенклатуре. Так, на внутреннем рынке зерноуборочные комбайны и тракторы потеряли по 31 процент, плуги — два процента, сеялки — пять процентов. Рост на 44 процента наблюдается только у машин для внесения удобрений, однако их количество относительно невелико — 384 единицы за год.

В 2024 году падение отгрузок техники на внутренний рынок составило 18 процентов, то есть в минувшем году ситуация даже ухудшилась. В правительстве, объясняя негативную динамику, ссылались на высокий уровень ключевой ставки, не дающий аграриями доступа к дешевым кредитам, что, в свою очередь, лишает их возможности обновить парк.

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин рассказал, что крупнейший российский производитель сельхозтехники в 2025 году получил убыток в размере 1,5 миллиарда рублей. Он объяснил, что аграриям совершенно невыгодно вкладываться в новую технику, не помогают даже существенные скидки, на которые идут производители.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов также добавил, что по потенциальным покупателям ударили падение цен на зерно и другую сельхозпродукцию при росте ее себестоимости. По его словам, без господдержки сельхозпредприятий падение продаж техники могло достигнуть 30-35 процентов.

При этом эксперт указал, что более 60 процентов тракторов и комбайнов в России эксплуатируются за пределами нормативного срока службы. Таким образом, потенциал для роста продаж у производителей есть, отсутствует только платежеспособный спрос.

Ранее сообщалось, что Казахстан введет утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, поставляемую из России и Белоруссии в ответ на аналогичные действия Москвы и Минска.

