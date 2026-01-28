В аэропорту Москвы предупредили о возможных задержках рейсов

В аэропорту Внуково предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

В московском аэропорту Внуково предупредили пассажиров о возможных небольших задержках рейсов из-за снегопада, несмотря на то, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Производственные службы аэропорта задействовали все необходимые ресурсы для поддержания бесперебойной работы ключевых систем, говорится в источнике. 68 единиц спецтехники очищают и обрабатывают противогололедными средствами перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Кроме того, проводится противообледенительная подготовка самолетов.

В пресс-службе Внуково добавили, что обстановка в терминале спокойная, очередей не наблюдается. Перед вылетом пассажирам порекомендовали уточнять статусы рейсов на онлайн-табло или по телефону справочной службы +7 (495) 937-55-55, а также заранее планировать время прибытия в терминал, учитывая обстановку на дорогах.

Ранее сообщалось, что около трех сотен россиян застряли в самолете в аэропорту Москвы из-за мощного снежного циклона. Вылет самолета авиакомпании Azur Air на вьетнамский курорт Няанг перенесли на 12 часов.