Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 28 января 2026Мир

В Европе признались в страхе перед США

FT: Европа перешла от страха предательства к страху враждебности США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские союзники перешли от страха перед возможным предательством США к страху перед прямой враждебностью Вашингтона. Такое мнение Financial Times (FT) высказал директор Института стратегических исследований Евросоюза (ЕС) в Париже Стивен Эвертс.

«Теперь мы участвуем в другой дискуссии: доверяем ли мы вообще гарантиям США?» — заявил эксперт. По его словам, это заставляет европейцев задуматься о немыслимом: не об изменении соглашений, а о том, что Европа «оказалась в одиночестве с частично враждебной Америкой».

Аналитик считает, что смена администрации в Вашингтоне привела к фундаментальному сдвигу. Вопрос для европейских столиц теперь заключается не в надежности США как партнера, а в том, не стал ли Вашингтон источником угрозы трансатлантической безопасности.

Ранее Financial Times со ссылкой на экс-посла Италии при альянсе Стефано Стефанини писал, что без военного присутствия США в Европе НАТО и Европейский союз распадутся. По словам Стефанини, доминирование США в европейской безопасности стало одной из основ интеграции в регионе, поскольку вывело спорные вопросы военного соперничества из-под контроля Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    В Москве произошел транспортный коллапс

    Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

    Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Раскрыта масштабная коррупционная схема сотрудников РЖД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok