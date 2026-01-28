В Европе признались в страхе перед США

FT: Европа перешла от страха предательства к страху враждебности США

Европейские союзники перешли от страха перед возможным предательством США к страху перед прямой враждебностью Вашингтона. Такое мнение Financial Times (FT) высказал директор Института стратегических исследований Евросоюза (ЕС) в Париже Стивен Эвертс.

«Теперь мы участвуем в другой дискуссии: доверяем ли мы вообще гарантиям США?» — заявил эксперт. По его словам, это заставляет европейцев задуматься о немыслимом: не об изменении соглашений, а о том, что Европа «оказалась в одиночестве с частично враждебной Америкой».

Аналитик считает, что смена администрации в Вашингтоне привела к фундаментальному сдвигу. Вопрос для европейских столиц теперь заключается не в надежности США как партнера, а в том, не стал ли Вашингтон источником угрозы трансатлантической безопасности.

Ранее Financial Times со ссылкой на экс-посла Италии при альянсе Стефано Стефанини писал, что без военного присутствия США в Европе НАТО и Европейский союз распадутся. По словам Стефанини, доминирование США в европейской безопасности стало одной из основ интеграции в регионе, поскольку вывело спорные вопросы военного соперничества из-под контроля Европы.