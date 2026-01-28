Реклама

12:38, 28 января 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали преступлением поступок спустившего сына по веревке с балкона россиянина

Милонов жестко раскритиковал спустившего сына по веревке с балкона россиянина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился поступком россиянина, спустившего своего сына по веревке с балкона с седьмого этажа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я сам отец. Это не отец, а пьяный ублюдок, который утратил человеческое и утратил право называться отцом после такого поступка. А то, что он находился еще и в скотском состоянии, лишь отягчает это обстоятельство», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что некоторые региональные руководители могут не признавать, что это произошло в их регионе.

«Но для этого есть [председатель Следственного комитета (СК) России] Александр Иванович Бастрыкин, Следственный комитет. Это преступление, которое должно расследоваться Следственным комитетом, потому что касается жизни несовершеннолетнего. Я думаю, что следователи из Следственного комитета быстро определят и поймут, откуда это видео. А негодяй не будет больше ходить по улицам свободно и подвергать смертельной опасности своих детей», — заключил он.

Ранее в Сети был опубликован ролик, на котором житель, предположительно, Воронежа спускает сына по веревке с балкона седьмого этажа. На кадрах видно, как мужчина, обвязав мальчика вокруг живота веревкой, спускает его с балкона на несколько этажей вниз. Продержав его полминуты на весу, он поднимает ребенка обратно на балкон.

Отмечается, что видео было снято еще летом 2025 года, однако известно о произошедшем стало только сейчас. Полиция начала проверку. При этом в администрации губернатора Воронежской области рассказали, что видео, вероятно, было снято не в Воронеже.

