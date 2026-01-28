Реклама

12:24, 28 января 2026СпортЭксклюзив

В Госдуме высказались о приглашенных на Олимпиаду российских спортсменах

Депутат Свищев: Сложная борьба ожидает российских атлетов на Олимпиаде в Италии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: bella1105 / Shutterstock / Fotodom  

Сложная борьба ожидает российских атлетов на Олимпийских играх в Италии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал объявление 13 спортсменов из России участниками Олимпиады.

«Получено приглашение от МОК на 13 наших спортсменов. К сожалению, не все спортсмены, которые были допущены в нейтральном статусе, смогли отобраться на Олимпийские игры. Прежде всего это связано с тем, что нам поздно дали возможность отобраться. Кто-то не успел визы получить для участия в квалификационных соревнованиях, кому-то их не дали», — рассказал Свищев.

Сложная борьба будет для каждого из наших спортсменов. Не буду говорить про какие-то надежды, но, по крайней мере, мы надеемся на хороший, достойный результат

Дмитрий Свищевпервый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту

Депутат объяснил, что сложность для российских спортсменов заключается в том, что соревновательной практики у них недостаточно для того, чтобы быть в своей лучшей форме.

«Нас не пускали на Чемпионаты мира, Европы. Поэтому, конечно, соревнователей практики не хватает. Как известно, соревнования — это мощнейший этап подготовки к Олимпийским играм. Но опыт выступления в Олимпийских играх у нас очень большой. Поэтому надеемся на наш тренерский состав и на самих атлетов», — заключил он.

Ранее Центр спортивной подготовки сборных команд России назвал итоговый состав спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии и допущенных к участию в Играх в нейтральном статусе.

Страну представят 13 атлетов в восьми дисциплинах. Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник; шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков; лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев; конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова; ски-альпинизм: Никита Филиппов; санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов; горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

