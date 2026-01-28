В Грузии в одном действии Украины увидели шаг к налаживанию отношений

Папуашвили: Грузия приветствует назначение посла Украины впервые с 2022 года

Грузия приветствует назначение посла Украины в Тбилиси впервые с 2022 года. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Надеюсь, этот факт назначения [посла] говорит о том, что украинские власти переосмыслили ту, к сожалению, враждебную риторику, которую мы слышали в отношении грузин, те антигрузинские решения, в том числе против грузинского государства», — заявил парламентарий.

Папуашвили выразил надежду, что в Киеве поняли бессмысленность такой политики. Он также отметил, что Тбилиси останется верным своей политике и не введет санкции против Москвы. Последнее в свое время и стало причиной отзыва дипломата в 2022 году.

В октябре 2025 года мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что посол одной из стран Запада после начала спецоперации на Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с Россией. О какой именно стране идет речь, градоначальник не уточнил.