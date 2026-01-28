Реклама

14:55, 28 января 2026Россия

В Минздраве России разъяснили информацию об изменении срока лечения гриппа

Специалист Минздрава Чуланов опроверг ограничение больничного при гриппе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов опроверг информацию о сокращении срока больничного при гриппе до девяти дней. Утвержденные ведомством изменения он разъяснил в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, единый ориентировочный срок лечения в девять дней носит организационно-плановый характер. Он пояснил, что это необходимо для приведения к единому виду расчетов объемов медпомощи в амбулаторных и стационарных условиях. «При этом данный срок ни в коем случае не является жестким клиническим ограничением», — заверил Чуланов.

Специалист подчеркнул, что при необходимости медпомощь будет продолжена в полном объеме, а пациента не выпишут с больничного. Решение о продолжительности лечения принимает лечащий врач на основании клинических показаний.

Чуланов добавил, что указания касающиеся ежедневных осмотров инфекционистом и терапевтом относятся к стационарному этапу лечению, где круглосуточное наблюдение обязательно.

Ранее Минздрав России утвердил новые стандарты лечения при гриппе. Так, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи специалистов — терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, а также гематолога и акушера-гинеколога.

