17:06, 28 января 2026Авто

В Москве произошел транспортный коллапс

Пробки в Москве достигнут 9 баллов на фоне снегопадов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пробки в Москве достигли 8 баллов, ситуация на дорогах продолжит ухудшаться. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Пробки».

На данный момент автомобильное движение затруднено почти на всех центральных улицах, бульварах, набережных, а также на вылетных магистралях и МКАД. Ожидается, что к 19:00 пробки достигнут 9 баллов. Ситуация улучшится только в 21:00.

Снегопад накрыл Москву в ночь на вторник, 27 января. Согласно прогнозам синоптиков, обильные осадки продолжат идти минимум три дня. Ожидается, что за это время высота снежного покрова превысит 60 сантиметров — такой показатель в три раза превышает норму.

