В России подростка высадили из поезда в мороз за 151 километр до места назначения

В Забайкалье подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз

В Забайкальском крае 16-летнего школьника высадили из поезда в 40-градусный мороз за 151 километр до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подросток ехал на учебу со станции Могоча до станции Шилка, однако по пути уснул и проехал станцию. Проводник не разбудил его и высадил на следующей остановке.

«Ребенок был напуган, не знал, куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком», — рассказала мать подростка.

Женщина уже обратилась в краевую прокуратуру, началась проверка.

