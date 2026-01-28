Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 28 января 2026Россия

В России подростка высадили из поезда в мороз за 151 километр до места назначения

В Забайкалье подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Забайкальском крае 16-летнего школьника высадили из поезда в 40-градусный мороз за 151 километр до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подросток ехал на учебу со станции Могоча до станции Шилка, однако по пути уснул и проехал станцию. Проводник не разбудил его и высадил на следующей остановке.

«Ребенок был напуган, не знал, куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком», — рассказала мать подростка.

Женщина уже обратилась в краевую прокуратуру, началась проверка.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области опоздавших на линейку с исполнением гимна России школьников не пустили в гимназию и оставили на морозе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-Vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok