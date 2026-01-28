Реклама

Россия
16:52, 28 января 2026РоссияЭксклюзив

В России связали сообщения о подготовке Киева к вторжению с переговорами в ОАЭ

Колесник: Сообщения о подготовке нового вторжения ВСУ — пропагандистский ход
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Сообщения о подготовке Киевом нового вторжения в Россию — пропагандистский ход, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением о вероятной концентрации элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Тут еще надо посмотреть на сосредоточение бригад. Они уже могут быть в прицеле [ВС России]. Потому что сосредоточение войск в одном месте — это такое очень опасное дело. Может совершенно легко прилететь наша высокоточная ракета или дальнобойный дрон. В общем-то, к этому все равно надо относиться серьезно. Потому что война есть война. Они могут, думая, что мы не поверим, пойти [в наступление]», — высказался Колесник.

Но я думаю, что все-таки это больше пропагандистский ход перед 1 февраля, когда в Абу-Даби будет второй раунд переговоров. Они пытаются как-то усилить переговорную позицию такими своими действиями

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее появилась информация о возможной подготовке Украиной нового вторжения в Россию. Из зоны специальной военной операции (СВО) поступают сообщения о большой концентрации элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении.

Военблогер Владимир Романов рассказал о бойцах 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады ВСУ, замеченных у Белгородской области.

